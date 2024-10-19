Ганчев призвал взять под контроль Харьков

Харьков необходимо взять под контроль, поскольку это русский город. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью РИА Новости.

«Я уверен в том, что Харьков все равно должен быть освобожден. Это русский город, все харьковчане это прекрасно понимают», — отметил он.

По мнению Ганчева, Харьков «ждет своего времени». При этом обсуждать планы по Харькову нужно в том случае, когда российские войска подойдут к городу, добавил он.

До этого Ганчев сообщал, что полностью поддерживает жителей Харьковской области, предлагающих провести референдум о вступлении в состав Российской Федерации. Жители села Граково Харьковской области попросили о проведении референдума по присоединению территории региона, контролируемой российскими войсками, к РФ. Глава администрации поддержал идею, отметив при этом, что такое решение должны принимать все жители области, в том числе те, которые сейчас находятся в Харькове и не имеют гражданства России.

По мнению политолога Владимира Скачко, вероятность того, что харьковчане захотят присоединиться к РФ, очень высока. При этом, по его словам, проведение плебисцита станет возможным только после взятия под контроль российскими войсками всей территории региона.

Ранее военкомы забрали с концерта в Харькове музыкантов трех групп.