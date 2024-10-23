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На Украине объявили принудительную эвакуацию жителей поселка в Харьковской области

Украина решила принудительно эвакуировать жителей поселка в Харьковской области

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Umit Bektas/Reuters

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из поселка Боровая в Харьковской области. Об этом сообщило украинское министерство реинтеграции в своем Telegram-канале.

«Из-за ситуации безопасности согласовано решение о принудительной эвакуации детей с их семьями из поселка Боровая», — отмечается в сообщении.

На эвакуацию отведены 60 суток.

16 октября назначенный Киевом глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил обязательную эвакуацию всех гражданских лиц в Купянске. По его словам, такое решение продиктовано ухудшающейся военной обстановкой. Всего предстоит вывезти более семи тысяч человек.

По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, украинские власти регулярно проводят принудительные эвакуации не только в Купянске, но и других населенных пунктах, чтобы мирные граждане не видели «беспредел со стороны укранацистов и наемников», которые «занимаются мародерствами, изнасилованиями».

12 октября житель подконтрольной ВСУ части Харьковской области рассказал, что Служба безопасности Украины совместно с Вооруженными силами страны принудительно вывозит людей из прифронтовых районов региона.

Ранее Киев перестал доставлять помощь в Купянск.

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