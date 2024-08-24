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Милош Бикович высказался о российском кинематографе: «Может стать новым мировым центром»

Актер Бикович заявил, что Россия может стать новым мировым центром кинематографа

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сербский актер Милош Бикович приехал в Россию на один день, чтобы посетить международный кинофестиваль «Московская международная неделя кино». Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Бикович понадеялся, что страна и дальше будет проводить подобные фестивали. Актер предположил, нынешнее мероприятие будут помнить будущие поколения.

Также звезда «Холопа» поделился своим взглядом на российский кинематограф.

«Россия ответственно подходит к тому, чтобы стать новым мировым центром кинематографа», — заявил он.

В июле Бикович признавался, что в детстве до него почти не доходил русский контент. В основном, рассказывал актер, из русского кино он смотрел старые советские фильмы, картины Никиты Михалкова и Андрея Тарковского. Своим любимым отечественным фильмом Бикович назвал «Остров» Павла Лунгина.

Также Бикович добавлял, что в детстве ему особо нравился похожий на «17 мгновений весны» сербский сериал. В нем рассказывалось про местных партизан, которые боролись с фашистами во время оккупации Белграда. По словам актера, еще он любит фильм «Красивые деревни красиво горят» Срджана Драгоевича о распаде Югославии.

Ранее сообщалось, что американские рэперы выступили на фестивале уличной культуры в России.

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