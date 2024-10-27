Названа одна из причин включения комика Поперечного в реестр иноагентов

Комика Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) внесли в реестр иностранных агентов, помимо прочего, за политическую деятельность, которой он занимался в своих видеороликах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные документы.

На личном канале комика на видеохостинге YouTube выявили четыре подобных видеоматериала. В частности, в одном из них Поперечный размышлял о выборах президента России.

«Установлены факты осуществления Поперечным Д. А. политической деятельности», — приводит издание выдержку из документов.

5 октября представитель Минюста сказал в ходе судебного заседания, что Поперечного признали иноагентом из-за того, что он получал деньги от двух иностранных организаций: американской «Fullscreen» ($6,4 тыс.) и ирландской «Google Ireland Limited» ($55 тыс.). Ведомство признало Поперечного иноагентом в июне, утверждая, что он работал с информационными площадками, контролируемыми зарубежными структурами, и выступал против СВО и действий российских властей. Комик безуспешно пытался обжаловать этот статус.

Ранее Поперечный признался в любви к России после признания иноагентом.