Генсек «Грузинской мечты» заявил о ее победе на парламентских выборах в Грузии

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» выиграла выборы в парламент республики. Об этом во время брифинга заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает РИА Новости.

«Эта победа была необходима нашей команде. Наша команда сделает все, для защиты национальных интересов страны… Поздравляю вас и всю Грузию с этой важной победой», — сказал политик.

Он также отметил, что оппозиционные партии в республике не пользуются поддержкой ее народа, они не смогут устроить в стране переворот или революцию. Каладзе назвал грузинскую оппозицию «радикальной группировкой», которая, по его словам, «побеждена».

«Если кто-то посмеет сделать противозаконные шаги, со стороны государства последует очень жесткая реакция», — добавил он.

Вечером 26 октября в Центральной избирательной комиссии Грузии сообщили, что по результатам подсчета голосов на 97% избирательных участках «Грузинская мечта» побеждает на парламентских выборах, набрав 52,99%.

Вслед за ней с большим отрывом идут партии «Коалиция за перемены» (11,2%), «Единство — Национальное движение» (9,83%), «Сильная Грузия» (9,02%) и «Гахария за Грузию» (8,22%). Таким образом, оппозиция в сумме набирает 38,27% голосов. Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер и не проходят в парламент.

Ранее президент Грузии допустила, что ее могут посадить в тюрьму после выборов.