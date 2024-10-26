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К зданию правительства Грузии стянули автобусы с полицией

РИА: к зданию правительства Грузии в Тбилиси прибыли автобусы полиции

К зданию правительства Грузии в центре Тбилиси прибыли автобусы полиции. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента на месте событий сообщает РИА Новости.

Автобусы остановились на прилегающей к зданию кабмина территории. Иных подробностей не приводится.

Перед этим стало известно, что неизвестные лица напали на офис оппозиционной партии «Единое национальное движение» в Тбилиси. Как сообщило NewsGeorgia, нападавших было до 150 человек. Они приехали к зданию на двух десятках машин, ворвались внутрь и стали наносить физические и словесные оскорбления находящимся там людям. В частности, нападавшие кричали «вы проиграете». В партии возложили ответственность за произошедшее на правящую «Грузинскую мечту».

26 октября в Грузии открылись избирательные участки в рамках выборов в парламент республики. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, будут бороться 19 партий. При этом главными претендентами на мандаты считаются члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Грузии допустила, что ее могут посадить в тюрьму после выборов.

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