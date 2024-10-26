Стала известна история упавшего под Кировом вертолета

Разбившийся в Кировской области вертолет Ми-2 находился в эксплуатации почти 38 лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные из реестра гражданских воздушных судов РФ.

Кроме этого, агентству стало известно, что вертолет был изготовлен в Польше и первоначально состоял на службе в Военно-воздушных силах СССР, позже был предан в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России.

В последние годы машина использовалась как санитарный вертолет авиакомпанией «Вяткаавиа». Компания предоставляла свои борты медикам, спасателям и другим ведомствам.

Авария произошла 26 октября. По словам главы Кировской области Александра Соколова, всего на борту были пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили после крушения. Telegram-канал 112 сообщил, что пилотом мог оказаться генеральный директор компании «Вяткаавиа» Валентин Комлев.

Ранее в США вертолет врезался в радиобашню.