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Стала известна история упавшего под Кировом вертолета

ТАСС: упавший под Кировом вертолет эксплуатировался почти 38 лет

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Телеграм-канал «МЧС России»

Разбившийся в  Кировской области вертолет Ми-2 находился в  эксплуатации почти 38  лет. Об  этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные из  реестра гражданских воздушных судов РФ.

Кроме этого, агентству стало известно, что вертолет был изготовлен в  Польше и первоначально состоял на службе в  Военно-воздушных силах СССР, позже был предан в  Добровольное общество содействия армии, авиации и  флоту России.

В последние годы машина использовалась как санитарный вертолет авиакомпанией «Вяткаавиа». Компания предоставляла свои борты медикам, спасателям и другим ведомствам.

Авария произошла 26 октября. По словам главы Кировской области Александра Соколова, всего на борту были пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили после крушения. Telegram-канал 112 сообщил, что пилотом мог оказаться генеральный директор компании «Вяткаавиа» Валентин Комлев.

Ранее в США вертолет врезался в радиобашню.

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