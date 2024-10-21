В США вертолет врезался в радиобашню

В городе Хьюстон американского штата Техас вертолет врезался в радиобашню. Об этом сообщается на странице местной пожарной службы в соцсети X.

Известно, что вертолет врезался в вышку в районе Engelke Street и Ennis Street в 19:54 по местному времени (3:54 мск). На месте работают оперативные и экстренные службы.

По данным издания Houstonchronicle, башня окружена травяным полем, соседствующим с несколькими промышленными объектами. Власти штата и города не сообщали об угрозе переброса огня на соседние здания. Как рассказывают очевидцы, на месте башни горит «груда металла».

О пострадавших пока неизвестно.

В середине октября в Соединенных Штатах потерпел крушение истребитель военно-морского флота (ВМФ) США EA-18G Growler. По данным Seattle Times, самолет был закреплен за базой ВМФ Уидби-Айленд и входил в 130-ю радиоэлектронную штурмовую эскадрилью. Стоимость воздушного судна составляет $67 млн.

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