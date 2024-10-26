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При крушении вертолета санавиации в Кировской области погибли медики

МЧС: три человека погибли при жесткой посадке Ми-2 в Кировской области

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Телеграм-канал «МЧС России»

В лесу у деревни Белеенки в Кировской области потерпел крушение вертолет Ми-2, в результате погибли трое из четырех человек на борту. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

112 уточняет, что речь идет о вертолете санавиации, в котором находились пилот, врач и два фельдшера. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его тушат сотрудники экстренных служб.

Четыре дня назад вертолет санавиации аварийно сел в Нижегородской области. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию, однако один из пилотов повредил ногу. По предварительной информации, причиной жесткой посадки стали проблемы технического характера. Пострадавших в результате инцидента эвакуировали при помощи двух вертолетов.

Ранее в США вертолет врезался в радиобашню.

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