При крушении вертолета санавиации в Кировской области погибли медики

В лесу у деревни Белеенки в Кировской области потерпел крушение вертолет Ми-2, в результате погибли трое из четырех человек на борту. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

112 уточняет, что речь идет о вертолете санавиации, в котором находились пилот, врач и два фельдшера. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его тушат сотрудники экстренных служб.

Четыре дня назад вертолет санавиации аварийно сел в Нижегородской области. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию, однако один из пилотов повредил ногу. По предварительной информации, причиной жесткой посадки стали проблемы технического характера. Пострадавших в результате инцидента эвакуировали при помощи двух вертолетов.

Ранее в США вертолет врезался в радиобашню.