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В Кировской области совершил жесткую посадку санитарный вертолет

112: вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Кировской области

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Телеграм-канал «МЧС России»

Вертолет Ми-2 санитарной авиации совершил жесткую посадку в Даровском районе Кировской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что на борту находились четыре человека — пилот, врач и два фельдшера. В настоящее время уточняется их состояние.

Спасатели МЧС России проводят поиски в Кировской области. В МЧС поступило сообщение о жесткой посадке вертолета Ми-2 в лесу у деревни Белеенки.

22 октября сообщалось, что вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в Нижегородской области. Об этом сообщили в Национальной службе санитарной авиации (НССА) Ростеха. По предварительной информации, причиной жесткой посадки стали проблемы технического характера. В результате инцидента, один из пилотов повредил ногу. Других существенных травм никто не получил. К месту инцидента были направлены два вертолета для эвакуации людей. Позднее стало известно, что центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело в связи с жесткой посадкой вертолета санитарной авиации в Нижегородской области.

Ранее в Мурманской области обстреляли легкомоторный самолет, приняв его за беспилотник.

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