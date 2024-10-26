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В Рязанской области опровергли сообщения о пожаре на НПЗ

В Рязани опровергли сообщения о пожаре на НПЗ, заявив, что с заводом все в порядке

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Global Look Press

Власти Рязанской области опровергли сообщения о пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщил Telegram-канал региональной опергруппы.

В публикации подчеркивается, что на рязанском нефтеперерабатывающем заводе все в порядке.

«Не бойтесь факелов, это часть технологического процесса. Сообщения в ряде СМИ о возгорании там — чистый фейк», — говорится в сообщении.

Перед этим Telegram-канал Mash сообщил, что на НПЗ в Рязани произошел пожар, причины которого выясняются. Перед этим местные жители слышали сигнал воздушной тревоги.

Атаки украинских беспилотников на российские предприятия случаются регулярно. 22 октября сообщалось, что в городе Рассказово Тамбовской области после атаки БПЛА на предприятии «Биохим» произошел взрыв.

Перед этим беспилотники атаковали завод «Кремний Эл» в Брянске — одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники. В налете участвовали 13 БПЛА, все они были сбиты, но один упал на принадлежащее предприятию здание, вызвав пожар.

Ранее Песков ответил, повлияют ли удары дронов ВСУ на поставки бензина.

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