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На НПЗ в Рязани произошел пожар

Mash: на НПЗ в Рязани произошел пожар

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Телеграм-канал «Mash»

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Рязани произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причины произошедшего выясняются. Отмечается, что перед этим местные жители слышали сигнал воздушной тревоги.

В ночь на 1 сентября Москва и область подверглись атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, в результате чего в районе Капотня произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Огонь возник в отдельно стоящем техническом помещении и был быстро локализован. Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев заявил, что пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе не повлиял на процесс обеспечения российской столицы топливом. Глава профильного ведомства обратил внимание, что власти имеют возможность быстро перенаправить топливо в регионы, в которых по каким-то причинам возникает его дефицит.

Ранее Песков ответил, повлияют ли удары дронов ВСУ на поставки бензина.

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