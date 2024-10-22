В Тамбовской области случился взрыв на предприятии после атаки дрона

В городе Рассказово Тамбовской области случился взрыв на предприятии АО «Биохим» с последующим возгоранием. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.

«Предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО «Биохим» раздался взрыв с последующим возгоранием», — отметил он.

По данным главы региона, взрыв произошел в 5:20 по московскому времени. В 6:24 возгорание потушили.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Сейчас ответственные службы работают на месте происшествия, добавил Егоров.

Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ночью беспилотные летательные аппараты повредили спиртзаводы в двух населенных пунктах. Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее БПЛА атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.