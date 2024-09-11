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Песков ответил, повлияют ли удары дронов ВСУ на поставки бензина

Песков: атаки БПЛА на энергообъекты в РФ не повлияют на поставки бензина

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Inna Varenytsia/REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, есть ли причины для опасений из-за того, что украинские атаки беспилотников на российские энергетические объекты повлияют на поставки бензина.

«Принимаются меры с тем, чтобы исключить какое-либо негативное воздействие подобных инцидентов на общий процесс снабжения энергоресурсами экономики страны, в первую очередь граждан», — заявил он.

По словам Пескова, «никаких опасений на этот счет нет».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться». Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины регулярно нацеливаются на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, 1 сентября произошло возгорание на НПЗ в Москве после падения дрона.

Ранее спасатели потушили пожар на горящей более двух недель нефтебазе в Пролетарске.

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Атаки БПЛА на Россию
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