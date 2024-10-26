Илона Маска уличили в двойных стандартах по теме мигрантов

Предприниматель Илон Маск, который в последнее время активно критикует нелегальных мигрантов и призывает «закрыть границы», сам начал вести бизнес в США незаконно. Об этом сообщает американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на бывших партнеров основателя SpaceX и Tesla.

«Уроженец Южной Африки Илон Маск нелегально работал в США», — отмечается в статье.

По данным издания, Маск приехал в Пало-Алто в 1995 году, чтобы учиться в Стэнфордском университете, однако вместо поступления в вуз решил создать стартап — компанию Zip2. Журналисты пишут, что у предпринимателя не было законных оснований для пребывания на территории США, поскольку он не поступил в учебное заведение.

Издание отметило, что Маск не ответил на запрос редакции о комментариях.

30 сентября основатель SpaceX и Tesla заявил, что нерегулируемый поток мигрантов стал причиной стремительного роста цен в США. Он отметил, что правительство предоставляет миллионам нелегалов деньги на жилье за счет налогов граждан США, что приводит к росту цен.

В апреле Маск назвал безумием миграционную политику, которую проводит действующее руководство США. Он подчеркнул, что сам был мигрантом и ничего не имеет против тех, кто приезжает легально. Однако пускать в страну «миллионы непроверенных людей» он считает ошибкой.

Ранее Маск поддержал Орбана в том, что миграция «разорвет Евросоюз на части».