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Маск заявил о безумном числе нелегальных мигрантов в США

Маск посчитал безумием миграционную политику правительства США

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AP

Американский бизнесмен Илон Маск назвал безумием миграционную политику, которую проводит действующее руководство США. Соответствующий пост бизнесмен опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

Таким образом он прокомментировал запись в аккаунте журналистки Эшли Сент-Клер. Речь идет о сообщении, посвященном митингу нелегальных мигрантов у здания городской ратуши в Нью-Йорке.

К акции протеста присоединились тысячи людей. Приезжие вышли на улицы с требованием предоставить им постоянное жилье на территории США и дать разрешение на работу.

«Будучи сам иммигрантом, я очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей — это безумие», — написал Маск.

По его словам, за последние три года в страну прибыли около 7,2 млн нелегальных мигрантов. Их количество превышает численность населения в 36 американских штатах, подчеркнул предприниматель.

9 апреля Маск заявил, что из-за притока мигрантов в США возрос риск теракта уровня «атаки 11 сентября». Как он сказал, в данный момент это является лишь вопросом времени.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп сравнил миграционный кризис в стране с «кровавой баней».

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