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Маск назвал причину стремительного роста цен в Америке

Миллиардер Маск обвинил мигрантов в росте цен в США

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что нерегулируемый поток мигрантов стал причиной стремительного роста цен в США. Свое мнение он высказал в понедельник, 30 сентября, на личной странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Миллионы нелегалов, которым правительство предоставляет деньги на жилье за счет ваших налогов,— это большая часть того, что приводит к росту цен», — написал Маск.

До этого Илон Маск неоднократно высказывался о проблемах свободы слова в США, а теперь подчеркнул, что цензура стала повсеместной.

Также Маск говорил , что США рискуют «скатиться в тиранию», если кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не одержит победу на выборах в ноябре 2024 года.

Ранее Маск назвал Трампа спасителем демократии.

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