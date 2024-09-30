Маск назвал причину стремительного роста цен в Америке

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что нерегулируемый поток мигрантов стал причиной стремительного роста цен в США. Свое мнение он высказал в понедельник, 30 сентября, на личной странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Миллионы нелегалов, которым правительство предоставляет деньги на жилье за счет ваших налогов,— это большая часть того, что приводит к росту цен», — написал Маск.

До этого Илон Маск неоднократно высказывался о проблемах свободы слова в США, а теперь подчеркнул, что цензура стала повсеместной.

Также Маск говорил , что США рискуют «скатиться в тиранию», если кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не одержит победу на выборах в ноябре 2024 года.

Ранее Маск назвал Трампа спасителем демократии.