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В Курской области расследуют дело об атаке украинского дрона на автомобиль мирного жителя

СК РФ: в Курской области расследуется дело об атаке дрона ВСУ на автомобиль

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СК РФ по Саратовской области

В отношении украинских боевиков, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области, возбуждено и расследуется уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал военных следственных органов СК РФ.

Преступление, о котором идет речь, было совершено 24 октября 2024 года. Украинские военные с помощью FPV-дрона со взрывным устройством атаковали автомобиль с находящимся в нем мирным жителем. Автомобиль был уничтожен, мужчину спасти не удалось.

Произошедшее квалифицировано как теракт, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

16 октября сообщалось, что после обстрела усадьбы Барятинских в Курской области со стороны ВСУ возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные организации обратить внимание на гуманитарные последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Ранее экс-офицер СБУ заявил, что спецслужбы Украины согласовывают теракты в РФ с Зеленским.

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Атаки на Курскую область
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