СК РФ завел дело после обстрела усадьбы Барятинских в Курской области

После обстрела усадьбы Барятинских в Курской области со стороны ВСУ возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное военное следственное управление СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к уничтожению объекта культурного наследия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о теракте и о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, о незаконном пересечении госграницы РФ и об уничтожении объектов культурного наследия народов РФ.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание международных организаций на гуманитарные последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Дипломат также рассказала о созданных ВСУ в российском приграничье концлагерях. По словам официального представителя МИД РФ, за колючей проволокой «в нечеловеческих условиях» содержится свыше 1100 человек, среди которых более 40 детей.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.