Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК РФ завел дело после обстрела усадьбы Барятинских в Курской области

СК: после обстрела усадьбы Барятинских в Курской области возбуждено дело

close
Reuters

После обстрела усадьбы Барятинских в Курской области со стороны ВСУ возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное военное следственное управление СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к уничтожению объекта культурного наследия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о теракте и о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, о незаконном пересечении госграницы РФ и об уничтожении объектов культурного наследия народов РФ.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание международных организаций на гуманитарные последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Дипломат также рассказала о созданных ВСУ в российском приграничье концлагерях. По словам официального представителя МИД РФ, за колючей проволокой «в нечеловеческих условиях» содержится свыше 1100 человек, среди которых более 40 детей.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами