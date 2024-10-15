Экс-офицер СБУ: спецслужбы Украины согласовывают теракты в РФ с Зеленским

Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) минобороны страны причастны к терактам в России и согласовывали их с Владимиром Зеленским, рассказал ТАСС бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

Он объяснил, что все осуществленные СБУ теракты не могут организовывать без ведома главы ведомства Василия Малюка, более того, именно он утверждает план операции, и ее финансирование и отчитывается перед высшим руководством Украины.

«Потому что, как вы прекрасно понимаете, акции, например, на территории Российской Федерации, они не могут проводиться без согласования с тем же Зеленским или главой офиса президента, которым СБУ и подчиняется», — пояснил Прозоров.

Таким образом, подытожил экс-офицер СБУ, именно Малюк в ответе за теракты украинских спецслужб в РФ.

В сентябре Прозоров рассказал, что главу украинской военной разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) отстранили от подготовки нападения на Курскую область, а медийную славу за это получил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский. По его словам, украинское вторжение было чисто армейской операцией.

Ранее Прозоров назвал число наемников в «Интернациональном легионе» ВСУ.