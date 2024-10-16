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МИД РФ призвал международное сообщество увидеть последствия атаки на Курскую область

Захарова обратила внимание ООН и ОБСЕ на последствия атаки на Курскую область

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание международных организаций на гуманитарные последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом она сообщила в ходе брифинга.

«Что еще нужно, чтобы наконец в ЮНЕСКО, в организациях системы ООН, ОБСЕ и других <…> оторвались от своих методичек и увидели, что творится на самом деле там», — сказала дипломат.

Она напомнила, что в брошенной ВСУ мастерской беспилотников в одной из деревень Курской области обнаружили золотые зубы, которые, по всей видимости, солдаты украинской армии вырвали у местных жителей. Захарова назвала это «почерком нацистов», которые, как и 80 с лишним лет назад, издеваются над людьми.

Дипломат также рассказала о созданных ВСУ в российском приграничье концлагерях. По словам официального представителя МИД РФ, за колючей проволокой «в нечеловеческих условиях» содержится свыше 1100 человек, среди которых более 40 детей.

В атакованных ВСУ районах Курской и Белгородской областей люди живут без воды, света и газа, в основном это старики, отказывающиеся уезжать. Об этом рассказал житель села Теткино в Курской области и волонтер Александр Чепурной.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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Атаки на Курскую область
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