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Стало известно, куда отправят найденных заключенных после побега из липецкой колонии

«112»: двух сбежавших из ИК №2 в Липецкой области доставят в ту же колонию

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Двух заключенных, сбежавших из исправительной колонии (ИК) №2 в Липецкой области и задержанных на территории Тамбовской области, могут доставить в то же учреждение. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

В материале подчеркивается, что эта информация является предварительной.

«Сейчас там (в ИК №2. — «Газета.Ru») осматривают место происшествия, допрашивают всех сотрудников и проверяют должностные инструкции», — говорится в публикации.

26 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что из исправительной колонии в административном центре региона сбежали шестеро заключенных. На их поиски направили сотрудников всех оперативных служб, при этом двоих злоумышленников удалось найти и задержать в Тамбовской области. Местоположение еще четверых осужденных пока неизвестно.

По информации Telegram-канала Mash, заключенные покинули ИК еще 25 октября. Для этого они вырыли тоннель в промышленной зоне, где осужденные занимаются обработкой дерева.

В связи с произошедшим Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, допустивших побег злоумышленников. Газета «Известия» пишет, что как минимум трое заключенных являются гражданами Узбекистана.

Ранее журналисты узнали о попытках пронести «запрещенку» в ИК №2 в Липецке.

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