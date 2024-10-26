Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Солнце произошла новая вспышка высшего уровня

На Солнце произошла вторая за двое суток вспышка высшего балла

close
Shutterstock

Вторая за двое суток вспышка высшего уровня произошла на Солнце. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«На Солнце зарегистрирована новая вспышка высшего балла — вторая за двое суток», — сказал он.

Богачев отметил, что ранее в крупном активном центре на поверхности Солнца, где произошла вспышка, был зафиксирован сильный взрыв уровня X3.3. Воздействие от него может спровоцировать слабые магнитные бури.

Накануне в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики сообщили, что мощная магнитная буря накроет Землю после вспышки на Солнце. Утверждалось, что пик солнечной активности придется на 26 октября.

В середине октября ученые объявили о начале периода максимальной активности Солнца.

Когда Солнце наиболее активно, космические погодные явления становятся более частыми. В последнее время солнечная активность уже привела к увеличению видимости полярных сияний и воздействию на спутники и инфраструктуру.

Ранее Песков оценил влияние магнитных бурь на работу в Кремле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами