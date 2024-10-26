На Солнце произошла новая вспышка высшего уровня

Вторая за двое суток вспышка высшего уровня произошла на Солнце. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«На Солнце зарегистрирована новая вспышка высшего балла — вторая за двое суток», — сказал он.

Богачев отметил, что ранее в крупном активном центре на поверхности Солнца, где произошла вспышка, был зафиксирован сильный взрыв уровня X3.3. Воздействие от него может спровоцировать слабые магнитные бури.

Накануне в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики сообщили, что мощная магнитная буря накроет Землю после вспышки на Солнце. Утверждалось, что пик солнечной активности придется на 26 октября.

В середине октября ученые объявили о начале периода максимальной активности Солнца.

Когда Солнце наиболее активно, космические погодные явления становятся более частыми. В последнее время солнечная активность уже привела к увеличению видимости полярных сияний и воздействию на спутники и инфраструктуру.

Ранее Песков оценил влияние магнитных бурь на работу в Кремле.