К Земле приближается мощная электромагнитная буря

Мощная магнитная буря накроет Землю после вспышки на Солнце. Об этом журналистам объяснили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики, передает «Лента.ру».

«С точки зрения прогноза магнитных бурь подобные ситуации, когда выброс цепляет Землю краем, исключительно неприятны. Математические модели в таких случаях почти всегда выдают бури высокого уровня, которые, однако, часто не реализуются, так как вещество в итоге проходит близко, но все же мимо планеты», — сообщили в ИКИ РАН.

Утверждается, что пик солнечной активности придется на субботу, 26 октября.

До этого ученые объявили о начале периода максимальной активности Солнца.

Когда Солнце наиболее активно, космические погодные явления становятся более частыми. Солнечная активность уже привела к увеличению видимости полярных сияний и воздействию на спутники и инфраструктуру в последние месяцы.

Ранее астрономы предупредили о возможности слабой магнитной бури в среду, 16 октября.