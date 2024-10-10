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Песков оценил влияние магнитных бурь на работу в Кремле

Песков заявил, что магнитные бури не повлияли на работу в Кремле

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Магнитные бури, зафиксированные в российской столице, никак не повлияли на работу в Кремле. Об этом во время регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты поинтересовались у него, как себя чувствуют сотрудники администрации главы государства.

«Чувствуем себя хорошо. Работаем», — ответил Песков.

10 октября руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил, что накануне на Солнце произошла вспышка уровня X1.8. Она привела к образованию крупного облака плазмы, которое направилось в сторону Земли.

Как сказал ученый, из-за этого на ближайшие два дня был сформирован «крайне неблагоприятный» геомагнитный прогноз. При самом неблагоприятном сценарии магнитным бурям, обрушившимся на планету в середине дня, могут присвоить высший пятый уровень.

Тем не менее наиболее правдоподобным вариантом развития событий Богачев назвал образование магнитных бурь четвертого уровня. Он уточнил, что их продолжительность составит до двух суток.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить продуктивность в период магнитных бурь.

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