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Ученые объявили о начале периода максимальной активности Солнца

NASA: активность Солнца в текущем цикле достигла своего пика

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Shutterstock

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США официально подтвердили начало периода пиковой активности Солнца в рамках 11-летнего цикла. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

Когда Солнце наиболее активно, космические погодные явления становятся более частыми. Солнечная активность уже привела к увеличению видимости полярных сияний и воздействию на спутники и инфраструктуру в последние месяцы.

«Во время солнечного максимума число солнечных пятен, а следовательно, и уровень солнечной активности, увеличиваются», — отметил директор Программы космической погоды в штаб-квартире NASA Джейми Фейворс.

Самой мощной вспышкой текущего солнечного цикла на данный момент была вспышка X9.0 3 октября (класс X обозначает наиболее интенсивную вспышку, а число дает более подробную информацию о ее силе).

Ученые ожидают, что максимальная фаза продлится еще около года, прежде чем Солнце войдет в фазу спада, которая приведет к солнечному минимуму.

Исследователи прогнозируют новые солнечные и геомагнитные бури в течение текущего солнечного максимума. Это приведет к более частым полярным сияниям и может вызвать сбои в работе систем связи и другой технологичной инфраструктуры.

Ранее астрономы предупредили о возможности слабой магнитной бури в среду, 16 октября.

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