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Магнитные бури на Солнце вызвали северное сияние в России

Над Россией после мощнейшей магнитной бури началось северное сияние

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Администрация Котласского муниципального округа/VK

Вечером 10 октября началась сильная магнитная буря третьего уровня (G3), благодаря которой жители регионов смогли наблюдать северное сияние. Об этом сообщает РБК.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, возмущение геомагнитного поля Земли продлится еще минимум двое суток.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подчеркнул, что магнитная буря может «побороться за звание самой сильной и продолжительной бури нынешнего года».

10 октября руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что к вечеру ожидается начало геомагнитной бури, которая может достичь пятого уровня. Из-за этого в Москве и Санкт-Петербурге возможны полярные сияния.

По его словам, пик бури ожидается в 20:00—21:00 — это самое благоприятное время для полярного сияния в России и на всей европейской части. Очень высока вероятность (60-60%), что увидеть сияния смогут жители Москвы и Петербурга. Также они могут захватить Сочи, Алматы, но для этих районов вероятность снижается до 20-30%.

Ученые ранее предупредили о приближении «жесткой» геомагнитной бури на Земле.

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