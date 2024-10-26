В СК рассказали о расследовании дела о халатности после побега заключенных

Следственное управление Следственного комитета России по Липецкой области рассказало в своем Telegram-канале о ходе расследования уголовного дела о халатности, возбужденного в отношении должностных лиц липецкой ИК-2, откуда сбежали шестеро заключенных.

По словам СК, проводится осмотр исправительной колонии, допрашиваются должностные лица, изучается необходимая документация, устанавливаются все обстоятельства. Ход расследования дела находится на контроле руководителя регионального СК Евгения Шаповалова.

Уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность») было возбуждено 26 октября после того, как стало известно о побеге заключенных из колонии.

По версии следствия, шестеро осужденных сделали подкоп, через который вечером 25 октября смогли сбежать. Как считают следователи, это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками ИК-2 своих должностных обязанностей.

По последним данным, двоих беглецов задержали в Тамбовской области.

Ранее стало известно, как долго готовился побег заключенных из липецкой колонии.