Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Серия взрывов прогремела в Харькове на северо-востоке Украины. Об этом сообщил телеканал ТСН.

В настоящее время на территории Харьковской области действует воздушная тревога.

26 октября украинские СМИ писали о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины.

21 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о проблемах с электроснабжением в некоторых районах после взрывов. Позднее градоначальник написал, что в Киевском районе Харькова повреждены высоковольтные линии электропередачи и автозаправка. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что часть города оказалась обесточена.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в порту Одессы начался пожар после удара «Искандером».