В порту Одессы начался пожар после удара «Искандером»

В Одессе начался пожар в порту после удара баллистических ракет ОТРК (оперативно-тактического ракетного комплекса) «Искандер», пишет «Российская газета» со ссылкой на местные паблики.

Газета отмечает, что одесская агломерация объединяет торговый порт, порт Черноморска и «Южный». Сюда поставляются грузы из стран НАТО, в первую очередь из Румынии.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе около 20:30. На месте прилета был виден столб дыма.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве прозвучали три серии взрывов.