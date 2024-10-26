Новые взрывы произошли в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости» в своем Telegram-канале.

По информации официального ресурса по оповещению населения, в данный момент воздушная тревога действует в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Хмельницкой областях.

Ранее взрывы раздавались в районе расположенного в области города Староконстантинова, где находится крупный военный аэродром.

26 октября в Хмельницкой области на западе Украины произошли взрывы.

Утром в субботу в этом украинском регионе, а также в Киеве, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 26 октября украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Хмельницкой области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области оказалась повреждена линия электропередачи.