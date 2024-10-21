В Харькове после взрывов пропал свет

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил о проблемах с электроснабжением в некоторых районах после взрывов.

Позднее градоначальник написал, что в Киевском районе Харькова повреждены высоковольтные линии электропередачи и автозаправка. Еще один прилет был зафиксирован в Основянском районе. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что часть города оказалась обесточена, но экстренные службы работают над восстановлением электроснабжения.

«Страна.ua» со ссылкой на местных жителей писала, что у некоторых пропал не только свет, но и вода. Удары по городу начались около 22:00. Украинская газета отмечала, что город атаковали при помощи управляемых авиационных бомб, а прилеты были зафиксированы в трех районах Харькова.

Накануне вечером стало известно, что в Одессе начался пожар в порту после удара баллистических ракет ОТРК (оперативно-тактического ракетного комплекса) «Искандер». Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе около 20:30. На месте прилета был виден столб дыма.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран.