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Появились подробности побега из российской колонии

Появились подробности побега шестерых заключенных из колонии в Липецкой области

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Telegram-канал 112 опубликовал предполагаемые фотографии заключенных, которые сбежали из колонии №2 в Липецкой области.

«Они смогли выбраться через подкоп. Сотрудники ФСИН обнаружили на территории колонии лаз, начали проверять все камеры и оказалось, что не хватает шесть человек», — говорится в публикации.

Уточняется, что по тревоге были подняты все составы. Беглецов разыскивают МВД, Росгвардия и ФСБ.

26 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области, ведется их розыск. Глава региона призвал жителей региона не поддаваться панике. Он отметил, что власти Липецкой области ждут «большого количества вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом».

В сентябре в исправительной колонии №6 в Нижнем Новгороде произошла попытка теракта. Радикальные исламисты собирались напасть на сотрудников колонии, чтобы совершить побег, но их удалось обезвредить.

Ранее сообщалось о бунте в колонии в Казахстане.

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