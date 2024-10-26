Появились подробности побега из российской колонии

Telegram-канал 112 опубликовал предполагаемые фотографии заключенных, которые сбежали из колонии №2 в Липецкой области.

«Они смогли выбраться через подкоп. Сотрудники ФСИН обнаружили на территории колонии лаз, начали проверять все камеры и оказалось, что не хватает шесть человек», — говорится в публикации.

Уточняется, что по тревоге были подняты все составы. Беглецов разыскивают МВД, Росгвардия и ФСБ.

26 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области, ведется их розыск. Глава региона призвал жителей региона не поддаваться панике. Он отметил, что власти Липецкой области ждут «большого количества вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом».

В сентябре в исправительной колонии №6 в Нижнем Новгороде произошла попытка теракта. Радикальные исламисты собирались напасть на сотрудников колонии, чтобы совершить побег, но их удалось обезвредить.

Ранее сообщалось о бунте в колонии в Казахстане.