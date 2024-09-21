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В казахстанской колонии заключенные устроили бунт

МВД: бунт заключенных произошел в колонии Туркестанской области Казахстана

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Туркестанской области на юге Казахстана заключенные устроили бунт. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета уголовно исполнительной системы МВД республики.

В сообщении комитета пояснили, что часть осужденных «выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания». В учреждении находится председатель комитета, руководство, личный состав местного департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) и Национальной гвардии, а также надзорные органы.

По последним данным, ситуацию удалось стабилизировать. Однако во время бунта двое военнослужащих Нацгвардии и сотрудник ДУИС получили незначительные травмы, им оказали медицинскую помощь.

В середине июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГИЛ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

Ранее стал известен приказ, который получили участники штурма ИК-19 под Волгоградом в августе.

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