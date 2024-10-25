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В Киевской области повреждена линия электропередачи

«РБК-Украина»: в Киевской области повреждена ЛЭП

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Anna Voitenko/Reuters

Линия электропередачи повреждена в Киевской области. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

Корреспонденты отметили, что в регионе дважды объявляли воздушную тревогу, которая в общей сложности продолжалась более четырех часов.

Этим же утром объект критической инфраструктуры получил повреждение в контролируемой властями Украины части Херсонской области.

Ожидается, что специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетят на этой неделе Украину, чтобы оценить состояние инфраструктуры, которая необходима для обеспечения ядерной безопасности. Также эксперты изучат последствия фактических и потенциальных повреждений подстанций, которые подают электричество на атомные станции страны.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в украинском Краматорске взорвали Mercedes-Benz с командиром штурмовой бригады.

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