В Хмельницкой области Украины слышны взрывы на фоне тревоги

На западе Украины зафиксированы взрывы в Хмельницкой области. Об этом пишет «Страна.ua».

Газета отмечает, что, возможно, речь идет о работе системы противовоздушной обороны. Сейчас в области действует воздушная тревога.

Вечером 25 октября сообщалось о взрывах в Киеве. Мэр Виталий Кличко утверждает, что один из обломков беспилотника попал в многоэтажку в Соломенском районе города. В результате начался пожар. Предварительно, пострадали не менее пяти человек.

«Страна.ua» также писала о взрывах в Днепре и Запорожье на юго-востоке страны. Местные паблики сообщили о пожарах после прилетов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что ВСУ блокированы в Курской области на территории размером 6 на 15 км.