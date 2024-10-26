В Хмельницкой области Украины произошли взрывы

В Хмельницкой области на западе Украины произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского телеканала «Общественное».

«В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов», — сказано в сообщении.

Утром в субботу в этом украинском регионе, а также в Киеве, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 26 октября украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Хмельницкой области.

Позднее глава администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров заявлял, что ряд инфраструктурных объектов в регионе получили урон в результате взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области оказалась повреждена линия электропередачи.