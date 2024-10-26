Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в Орловской области

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с зерном в Орловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Предварительной причиной пожара в ведомстве назвали короткое замыкание.

По данным МЧС, инцидент произошел на территории хлебоприемного предприятия в поселке Залегощь. Площадь возгорания на момент 10:05 мск составляла 1000 квадратных метров.

В ночь на 26 октября в Хабаровске произошел пожар в гостинице. Пламя охватило трехэтажное здание на улице Морошковая, распространившись на площади 200 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что шесть находившихся внутри человек смогли покинуть помещения до прибытия сотрудников экстренных служб. Еще пятерых граждан эвакуировали спасатели, при этом троим из них понадобилась медицинская помощь.

К утру субботы стало известно о полной ликвидации пожара в хабаровской гостинице.

Ранее россиянин решил отметить день рождения с друзьями и оказался в горящей бане.