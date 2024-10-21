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Россиянин решил отметить день рождения с друзьями и оказался в горящей бане

В Подмосковье мужчина заснул в горящей бане на праздновании своего дня рождения

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Depositphotos

В Подмосковье празднование дня рождения закончилось пожаром в бане с именинником. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Раменском. На следующий день после 28-го дня рождения местный житель решил отметить праздник в двухэтажной бане вместе с друзьями. После процедур гости вышли на улицу, россиянин остался на втором этаже бани и уснул там.

В какой-то момент строение загорелось. В этот момент один из приглашенных попытался вытащить именинника, но сделать это не получилось.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, молодые люди вышли на улицу покурить, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Во время инцидента несколько человек бросились помогать заснувшему мужчине, пройти удалось только одному, но он не смог вытащить друга. Чтобы не получить серьезные ожоги, он выпрыгнул в окно. В результате его госпитализировали с переломами ребер.

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