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В Хабаровске загорелась трехэтажная гостиница, есть пострадавшие

МЧС: при пожаре в гостинице Хабаровска спасли пятерых, троих госпитализировали

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В Хабаровске произошел пожар в гостинице по адресу ул. Морошковая, 2а. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания в трехэтажном здании составила 200 кв. м. Шесть человек смогли самостоятельно выйти из гостиницы, пятерых эвакуировали пожарные. Трех постояльцев после произошедшего доставили в больницу. В ликвидации возгорания участвовали более 20 сотрудников экстренных служб и семь единиц техники.

На этой неделе в Анапе произошел сильный пожар в гостиничном комплексе. В селе Сукко загорелись кровли двух зданий. Общая площадь пожара составила 1,1 тыс. кв. м. Из гостиничного комплекса были эвакуированы 60 человек.

18 октября загорелся один из отелей в районе Бельдиби турецкого Кемера, где в том числе проживали россияне. Люди оказались заблокированы в номерах на пятом этаже и просили о помощи через окна. Пожарным пришлось сломать забор, чтобы подъехать к зданию и начать тушить огонь.

Ранее россиянин решил отметить день рождения с друзьями и оказался в горящей бане.

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