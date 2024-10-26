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В Хабаровске потушили пожар в трехэтажной гостинице, где рухнула мансарда

МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в гостинице Хабаровска

Пожар в хабаровской гостинице окончательно потушен. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

«Из-за высокой температуры горения произошло обрушение мансарды, частичное обрушение межэтажного перекрытия между мансардой и третьим этажом», — рассказали в ведомстве.

До этого МЧС заявило, что на месте возгорания ликвидировали открытое горение. Это произошло около 3:00.

О пожаре по адресу ул. Морошковая, 2а в Хабаровске стало известно ночью 26 октября. Площадь возгорания в трехэтажной гостинице сначала составляла 200 кв. м, а потом увеличилась до 500 кв. м. Шесть человек смогли самостоятельно выйти из загоревшегося здания, пятерых эвакуировали пожарные. Трех постояльцев после произошедшего госпитализировали. К ликвидации возгорания привлекли более 20 сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники. В процессе тушения в гостинице частично обрушилась крыша.

Ранее россиянин вызвал спасателей из-за кастрюли, которую забыла на плите жена.

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