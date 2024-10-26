Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У арестованного экс-главы «Пластик Лоджик» нашли вид на жительство в Индонезии

РИА Новости: у экс-главы «Пластик Лоджик» есть вид на жительство в Индонезии

close
Группа РОСНАНО

У арестованного по статье о растрате бывшего гендиректора «Пластик Лоджик» Бориса Галкина имеется вид на жительство в Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

В суде указали, что факт наличия у Галкина вида на жительство в Индонезии и вероятность того, что он склонит свидетелей к изменению показаний, делают несостоятельными жалобы об отсутствии законных оснований для его заключения под стражу.

Компания «Пластик Лоджик» была учреждена «Роснано» в 2010 году. Она должна была принять участие в реализации проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения».

По предварительным данным следствия, по указанию бывших менеджеров «Роснано» на счета «Пластик Лоджик» были переведены из бюджета более 13 млрд рублей, но планы по строительству завода, созданию новых рабочих мест и выпуску продукции не были реализованы.

Полученные деньги были выведены из страны, а бывший гендиректор «Пластик Лоджик» несколько лет скрывался за рубежом. В 2024 году его задержали при въезде на территорию РФ.

26 октября стало известно, что ущерб от бывших проектов компаний «Роснано» превысил 40 млрд рублей. Там заявили, что выявленный в ходе ревизий и антикризисных мероприятий ущерб будет взыскан в рамках уголовных дел. Альтернативный способ взыскания — через мирное урегулирование с партнерами, в том числе из-за рубежа.

Ранее стало известно, что следствие ищет других участников хищения в деле Бориса Галкина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами