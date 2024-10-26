У арестованного экс-главы «Пластик Лоджик» нашли вид на жительство в Индонезии

У арестованного по статье о растрате бывшего гендиректора «Пластик Лоджик» Бориса Галкина имеется вид на жительство в Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

В суде указали, что факт наличия у Галкина вида на жительство в Индонезии и вероятность того, что он склонит свидетелей к изменению показаний, делают несостоятельными жалобы об отсутствии законных оснований для его заключения под стражу.

Компания «Пластик Лоджик» была учреждена «Роснано» в 2010 году. Она должна была принять участие в реализации проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения».

По предварительным данным следствия, по указанию бывших менеджеров «Роснано» на счета «Пластик Лоджик» были переведены из бюджета более 13 млрд рублей, но планы по строительству завода, созданию новых рабочих мест и выпуску продукции не были реализованы.

Полученные деньги были выведены из страны, а бывший гендиректор «Пластик Лоджик» несколько лет скрывался за рубежом. В 2024 году его задержали при въезде на территорию РФ.

26 октября стало известно, что ущерб от бывших проектов компаний «Роснано» превысил 40 млрд рублей. Там заявили, что выявленный в ходе ревизий и антикризисных мероприятий ущерб будет взыскан в рамках уголовных дел. Альтернативный способ взыскания — через мирное урегулирование с партнерами, в том числе из-за рубежа.

Ранее стало известно, что следствие ищет других участников хищения в деле Бориса Галкина.