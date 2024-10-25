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При создании российского планшета похитили 13 млрд рублей

При создании планшета учрежденной «Роснано» компанией похитили 13 млрд рублей

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Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

В Следственном департаменте МВД России продолжается расследование уголовного дела о растрате более 13 млрд рублей, выделенных АО «Роснано». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Фигурантом дела является бывший гендиректор «Пластик Лоджик». Его подозревают в растрате в особо крупном размере, совершенной организованной группой с использованием служебного положения.

Компания была учреждена «Роснано» в 2010 году. Она должна была принять участие в реализации проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения».

По предварительным данным следствия, по указанию бывших менеджеров «Роснано» на счета «Пластик Лоджик» были переведены из бюджета более 13 млрд рублей, но планы по строительству завода, созданию новых рабочих мест и выпуску продукции не были реализованы.

Полученные деньги были выведены из страны, а бывший гендиректор «Пластик Лоджик» несколько лет скрывался за рубежом. В 2024 году его задержали при въезде на территорию РФ.

Следственные действия и розыскные мероприятия продолжаются, добавили в МВД.

В конце августа Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по результатам проверок в «Роснано», где были выявлены факты многомиллиардных хищений. После этого суд отправил в СИЗО гендиректора «Пластик Лоджик» Бориса Галкина. Свою вину он не признает.

Ранее суд вынес приговор бывшему инвестиционному директору «Роснано».

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