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Следствие ищет других участников хищения в деле Бориса Галкина

Следствие разыскивает соучастников хищения в деле «Пластик Лоджик»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Следствие разыскивает соучастников хищения в деле бывшего генерального директора технологической компании «Пластик Лоджик», Бориса Галкина, которого обвиняют в краже 13 млрд рублей, выделенных на разработку отечественного планшета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Судом обоснованно учтено, что Галкин Б.Ю. обвиняется в совершении тяжкого группового преступления… сопряженного с растратой вверенных денежных средств, принадлежащих ГК «Роснанотех», с использованием должности генерального директора «Пластик Лоджик», при этом не все участники организованной группы установлены», — указано в документах.

До этого стало известно, что ущерб от бывших проектов компаний «Роснано» превысил 40 млрд рублей.

В «Роснано» заявляют, что выявленный в ходе ревизий и антикризисных мероприятий ущерб будет взыскан в рамках уголовных дел. Альтернативный способ взыскания — через мирное урегулирование с партнерами, в том числе из-за рубежа.

Ранее депутат Госдумы Хамзаев потребовал признать Чубайса иноагентом, потому что тот вывел деньги из России и спонсирует «сомнительные центры» в Израиле.

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