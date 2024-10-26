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Заочно осужденный наемник из США Ребар оскорблял россиян в интернете

Участвовавший в боях под Курском американский наемник Ребар оскорблял россиян

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СК РФ

Американский наемник Дэниэл Бернард Ребар, заочно осужденный в РФ в связи с участием в атаке на Курскую область, оскорблял россиян и превозносил украинцев в социальных сетях. Об этом свидетельствуют посты, которые гражданин США публиковал в своем аккаунте на платформе Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В частности, мужчина активно выкладывал видео с призывами поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ). При этом в одном из таких роликов он заявил, что уже три года участвует в боевых действиях на стороне Киева.

Также на странице можно найти комментарии, в которых Ребар называет украинский народ «идеальным». В свою очередь, о российских гражданах наемник отзывается с пренебрежением и использует для их описания слово «лягушки».

17 октября в пресс-службе Следственного комитета РФ заявили о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина США Дэниэла Бернарда Ребара, участвующего в боевых действиях на стороне Украины. По информации ведомства, мужчина вместе с солдатами ВСУ вторгся в Курскую область и совершил на ее территории ряд военных преступлений. В том числе он покушался на мирных жителей.

25 октября российский суд заочно арестовал американского наемника.

Ранее россиянам рассказали, сколько бойцов ВСУ были осуждены в РФ за различные преступления.

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