Суд заочно арестовал американского наемника Бернарда Ребара за его участие в нападении на Курскую область совместно с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Суд избрал (заочно) наемнику США Бернарду Ребару меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Наемника обвиняют в насилии в отношении представителей власти, а также незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь местных жителей.

Уголовное дело в отношении американца было возбуждено 17 октября.

16 октября сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно рассмотрит уголовное дело в отношении американского наемника Троя Оффенбекера, воевавшего на стороне ВСУ. По данным следствия, в период с мая 2022 года по август 2024 года Оффенбекер принимал участие в боях в зоне СВО на стороне украинских войск в качестве наемника.

Ранее российский военный рассказал, что наемники ВСУ причастны к пыткам местных жителей в Курской области.