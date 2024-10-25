Сотни украинских военных получили сроки в РФ за различные преступления

Российские суды признали около 440 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) виновными в совершении различных преступлений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

«На основании доказательств следователей <...> 438 военнослужащих ВСУ осуждены, из них 58 — на пожизненное лишение свободы», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что к текущему моменту сотрудники СК РФ завершили расследование 59 уголовных дел, возбужденных против иностранных наемников в составе украинских войск. В результате по ним было вынесено 27 приговоров, в том числе заочно.

«Недавно к лишению свободы приговорен гражданин США Стефан Хаббард. Он привлекался ВСУ к боевым дежурствам на блокпостах в городе Изюме [в Харьковской области]», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что в ходе боевых действий мужчину задержали российские солдаты.

7 октября Московский городской суд назначил 72-летнему Стефану Хаббарду наказание в виде шести лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Американского гражданина признали виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника.

Ранее в РФ заочно приговорили американского наемника к 14,5 года лишения свободы.