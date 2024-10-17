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СК завел уголовное дело на наемника из США, воющего за ВСУ

СК: заведено уголовное дело на наемника из США Бернарда Ребара, воющего за ВСУ

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СК РФ

В отношении гражданина США Бернарда Ребара возбуждено уголовное дело за участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Об этом сообщили в Следкоме.

Американца подозревают в совершении террористического акта, наемничестве, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь местных жителей.

Сообщается, что Ребар вместе с другими солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторгся на территорию Курской области. После вторжения на территорию российского региона они совершали военные преступления, в том числе покушаясь на жизнь мирного населения.

16 октября сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно рассмотрит уголовное дело в отношении американского наемника Троя Оффенбекера, воевавшего на стороне ВСУ.

В период с мая 2022 года по август 2024 года Оффенбекер принимал участие в боях в зоне СВО на стороне украинских войск в качестве наемника.

Ранее СК узнал о преступлениях наемника из США Бейлса в Курской области.

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