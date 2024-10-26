В загоревшейся гостинице Хабаровска рухнула крыша

Сотрудникам МЧС России удалось локализовать пожар в хабаровской гостинице на площади 500 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В МЧС уточнили, что тушение огня осложнено тем, что в гостинице частично обрушилась крыша.

О пожаре по адресу ул. Морошковая, 2а в Хабаровске стало известно ночью 26 октября. Площадь возгорания в трехэтажном здании сначала составляла 200 кв. м. Шесть человек смогли самостоятельно выйти из гостиницы, пятерых эвакуировали пожарные. Трех постояльцев после произошедшего госпитализировали. К ликвидации возгорания привлекли более 20 сотрудников экстренных служб и семь единиц техники.

18 октября загорелся один из отелей в районе Бельдиби турецкого Кемера, где в том числе проживали россияне. Люди оказались заблокированы в номерах на пятом этаже и просили о помощи через окна. Пожарным пришлось сломать забор, чтобы подъехать к зданию и начать тушить огонь.

Ранее женщина приняла густой туман вокруг «Москвы-Сити» за пожар.