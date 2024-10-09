Женщина приняла густой туман вокруг «Москвы-Сити» за пожар

Жительница российской столицы позвонила в МЧС РФ, приняв туман вокруг Москвы-Сити за мощный пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Беседуя со спасателями, женщина заявила, что небоскребы на Пресненской набережной оказались объяты дымом. При этом сотрудники экстренных служб уточнили у нее, действительно ли это был дым, а не туман.

«Женщина была уверена: это именно дым, а не туман», — говорится в материале.

Но в результате оказалось, что жительница города все-таки ошиблась. Утром сразу в нескольких частях российской столицы образовался туман и особенно четко его было видно в районе главного здания Московского государственного университета на Воробьевых горах и около «Москвы-Сити».

В публикации не уточняется, выезжали ли представители МЧС РФ на место после звонка женщины.

7 октября руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов предупредил, что 9 октября станет самым холодным днем на текущей неделе в Москве. Температура воздуха в светлое время суток составит от +5°C до +7°C.

В тот же день в Росгидромете рассказали, что на этой неделе москвичи смогут наблюдать «радиационный» туман, который появляется в результате радиационного охлаждения поверхности земли до точки росы. Подобное явление обычно фиксируют рано утром или ночью.

Ранее в Санкт-Петербурге облака над зданием «Лахта-центра» приняли за задымление.